Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA E RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO
MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA PONTINA E L’ARDETINA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO
CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANCHE SULLA SALARIA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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