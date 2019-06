Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA E RALLENTAMENTI TRA CASAL MONASTERO E L’A24 ROMA-TERAMO

MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA PONTINA E L’ARDETINA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO

CODE PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANCHE SULLA SALARIA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

