Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA COLOMBO E LA TUSCOLANA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO
CODE PER INCIDENTE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ANCHE SULLA SALARIA CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE
CODE SULLA STESSA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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