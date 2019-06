Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 17:45

VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E TRA PISANA E OTTAVIA

MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO

CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE

CODE SULLA STESSA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA COLOMBO CODE TRA MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA E’ SOSPESA TRA LATINA E CISTERNA DI LATINA PER UN INTERVENTO TECNICO

DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral