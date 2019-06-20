Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 19.05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASAL DEL MARMO E’ STATO RIMOSSO PERMANGONOLE CODE TRA ROMA-FIUMICINO E CASAL DEL MARMO
SEMPRE IN INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E APPIA
MENTRE IN ESTERNA LE CODE SONO TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
SULLA ROMA-FIUMICINO CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO E TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO IN DIREZIONE EUR
IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE TRA IL VIADOTTO E VIA DELLA MAGLIANA
CODE SULLA TIBURTINA TRA ALBUCCIONE E SETTEVILLE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE
CODE SULLA STESSA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA COLOMBO CODE TRA MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RIPRESA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL7 ROMA NAPOLI VIA FORMIA
DA WILLIAMS TALARICO E’ TUTTO, ORA MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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