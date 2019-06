Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA

MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PISANA E BOCCEA

SULL’AURELIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DI CASTEL DI GUIDO

SULLA COLOMBO CODE TRA MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA

CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA

