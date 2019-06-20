Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2019 ORE 20.20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PISANA E BOCCEA
SULL’AURELIA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DI CASTEL DI GUIDO
SULLA COLOMBO CODE TRA MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE OSTIA
CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA PIAZZA UMBERTO NOBILE E IL PONTE DELLA SCAFA SEMPRE IN DIREZIONE DI OSTIA
WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, ED ORA MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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