Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 07:30
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VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI DI VIA DELLA VITTORIA E VIA DELLA CHIERCHIA, OGGI E DOMANI 21 GIUGNO A PARTIRE DALLE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS 04,06, E 070;
SEMPRE NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO INFINE CHE A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral