Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 08:30

VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SUL RACCORDO ANULARE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ROMA FIUMICINO; GLI INTERVENTI SI SVOLGONO IN FASCIA ORARIA NOTTURNA TRA LE 21 E LE 6 DEL MATTINO, CON CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 59+800 ED IL KM 57+900. TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 23 GIUGNO, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

