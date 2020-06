Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 09:30

VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA A24 ROMA TERAMO, DA DOMANI E FINO A LUNEDI’ 22 GIUGNO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER I VEICOLI CHE VIAGGIANO IN DIREZIONE TERAMO DISPOSTA USCITA OBBLIGATORIA A TIVOLI CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A VICOVARO; USCITA OBBLIGATORIA A VICOVARO E RIENTRO IN AUTOSTRADA A TIVOLI PER QUELLI DIRETTI A ROMA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

