Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 10:30
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VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A TRATTI DALL’USCITA PER LA TUSCOLANA FINO ALLA PONTINA;
SULLA STESSA PONTINA TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, E PROSEGUENDO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral