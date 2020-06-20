Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 10:30

di - 20 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
    TRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
    INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A TRATTI DALL’USCITA PER LA TUSCOLANA FINO ALLA PONTINA;
    SULLA STESSA PONTINA TRAFFICO INTENSO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA;
    SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, E PROSEGUENDO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
    IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE A BORDO DEI TRENI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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