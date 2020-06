Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 11:30

VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

COMPLICE LA GIORNATA ESTIVA IL TRAFFICO AL MOMENTO E’ CONCENTRATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’;

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA INTERNA, CON CODE A TRATTI DALL’USCITA PER LA TUSCOLANA FINO ALLA PONTINA;

SULLA STESSA PONTINA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA E ,PROSEGUENDO SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA LITORANEA, TRA OSTIA LIDO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA-LIDO, OGGI E DOMANI 21 GIUGNO A PARTIRE DALLE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER LAVORI NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS 04,06, E 070;

