Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 12:30

VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

COMPLICE LA GIORNATA ESTIVA, AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONCENTRATO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’;

INIZIAMO DALLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO FINO A CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; NEI PRESSI DELLA A12 CODE ANCHE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, DALL’USCITA PER L’ARDEATINA FINO ALLA PONTINA;

SULLA STESSA PONTINA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA; CIRCOLAZIONE SOSTENUTA INFINE SULLA LITORANEA, CON TRAFFICO RALLENTATO TRA OSTIA LIDO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral