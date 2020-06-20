Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON MACCARESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA;
SULLA STESSA PONTINA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI POMEZIA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA, E SULLA LITORANEA TRA OSTIA LIDO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-LIDO OGGI E DOMANI 21 GIUGNO A PARTIRE DALLE 21.30 LA CIRCOLAZIONE SARA’ SOSPESA PER LAVORI NELLA TRATTA ACILIA – COLOMBO; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO I COLLEGAMENTI SARANNO GARANTITI DALLE LINEE BUS 04,06, E 070;
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL POMERIGGIO
Servizio fornito da Astral