Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 15:30

VIABILITA' DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 15.20

SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

AD APRILIA SI RALLENTA IN VIA UGO FOSCOLO TRA VIA UMBRIA E VIA CARDUCCI NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO LA PROVINCIALE NEMORENSE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CORSO VITTORIO EMANUELE IN DIREZIONE VELLETRI

CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA DOVE SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

AD ANGUILLARA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA LA SPEZIA E PIAZZA DEL MOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA

A FALERIA IN PROVINCIA DI VITERBO SI STA IN CODA SULLA PROVINCIALE CALCATESE TRA VIA CIVITA CASTELLANA E LA PROVINCIALE FALISCA NELLE DUE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI RIETI TRAFFICO RALLENTATO A CASTEL DI TORA SULLA PROVINCIALE TURANENSE, ALL’ALTEZZA DI VIA COLTODINO IN DIREZIONE ROCCA SINIBALDA

