Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 16:30
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VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 16.20 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
IN VIA AURELIA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA
AD ANGUILLARA, SULLA STRADA PROVINCIALE VIA REGINALDO BELLONI, RALLENTAMENTI TRA VIA LA SPEZIA E PIAZZA DEL MOLO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA ALL’ALTEZZA DI VIA SANTA LUCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA FRANCESCO TITOTTO è TUTTO. AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral