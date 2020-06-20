Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 17:30
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VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 17.20 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
MONTEFIASCONE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA PRINCIPALE VIA DEL LAGO TRA LE LOCALITA’ CAMPO NUOVO E BOLSENA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA SULLA PROVINCIALE VALLE DI VICO TRA VIA DEI NOCCIOLETI E VIA DELLE ROBINIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PROVINCIALE RONCIGLIONESE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA RONCIGLIONE E CAPRAROLA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO RALLENTATO SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA IN VIA ARDEATINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA REGIONALE NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI
PER IL MOMENTO è TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral