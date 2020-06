Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 18:30

VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 18.20 FRANCESCO TITOTTO

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA INFERNETTO E AXA IN DIREZIONE EUR

TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI STA IN CODA IN VIA ARDEATINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SI RALLENTA ANCHE SULLA REGIONALE NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA DEI CINQUE ARCHI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA ELBA E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERIVIZIO DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE RISULTA RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E CAPENA, PREVISTI RITARDI FINO A 20 MINUTI

