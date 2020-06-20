Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 18:30
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VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 18.20 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA INFERNETTO E AXA IN DIREZIONE EUR
TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI STA IN CODA IN VIA ARDEATINA A TOR SAN LORENZO TRA VIA VALLI DI SANTA LUCIA E VIA CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA ANCHE SULLA REGIONALE NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA DEI CINQUE ARCHI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA ELBA E LA STATALE PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTATO TRA POMEZIA E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERIVIZIO DELL’ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE RISULTA RALLENTATO PER GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E CAPENA, PREVISTI RITARDI FINO A 20 MINUTI
PER IL MOMENTO è TUTTO. UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO APPUNTAMETNO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral