Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 19:30

VIABILITA' DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 19.20 FRANCESCO TITOTTO

SULLA STATALE AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA NEI DUE SENSI DI MARCIA

A MACCARESE CODE IN VIALE ROSPIGLIOSI ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA INFERNETTO E AXA IN DIREZIONE EUR

PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA PONTINA SI ALLUNGANO LE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PROVINCIALE ARIANA ALL’ALTENZA DEL CENTRO ABITATO DI LARIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA FINO A TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI, CONTINUA IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLE NAVETTE MC E MC3

