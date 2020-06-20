Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2020 ore 19:30
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VIABILITA’ DEL 20 GIUGNO 2020 ORE 19.20 FRANCESCO TITOTTO
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA STATALE AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO, SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A MACCARESE CODE IN VIALE ROSPIGLIOSI ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI TRA INFERNETTO E AXA IN DIREZIONE EUR
PERMANGONO RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA PONTINA SI ALLUNGANO LE CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PROVINCIALE ARIANA ALL’ALTENZA DEL CENTRO ABITATO DI LARIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CHIUSA LA LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA FINO A TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI, CONTINUA IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLE NAVETTE MC E MC3
Servizio fornito da Astral