Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2021 ore 09:30

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA;

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO VERSO LADISPOLI-CERVETERI; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ CODE A TRATTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA; RESTANDO SULLA LITORANEA SI PROCEDE A RILENTO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, E PROSEGUENDO TRA MARINA DI ARDEA E LAVINIO NELLE DUE DIREZIONI;

IN CHIUSURA UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 TRATTO DIRAMAZIONE ROMA-NORD, PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER IL TRAFFICO DA E VERSO LA CAPITALE E’ POSSIBILE UTILIZZARE L’USCITA PER CASTELNUOVO DI PORTO;

