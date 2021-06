Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2021 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE PER INCENDIO TRA CERVETERI A TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, E PROSEGUENDO TRA MARINA DI ARDEA E LIDO DEI PINI NELLE DUE DIREZIONI, QUI PER GLI SPOSTAMENTI VERSO I LIDI BALNEARI;

INFINE UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 DIRAMAZIONE ROMA-NORD; PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL CASELLO AUTOSTRADALE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IERI, RESTA CHIUSO LO SVINCOLO PER FIANO ROMANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER IL TRAFFICO IN ENTRATA E IN USCITA DA ROMA E’ POSSIBILE UTILIZZARE LO SVINCOLO PER CASTELNUOVO DI PORTO;

E STASERA ALLE 18, ALLO STADIO OLIMPICO SCENDE IN CAMPO L’ITALIA CONTRO IL GALLES, PER LA TERZA GIORNATA DEI CAMPIONATI EUROPEI; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral