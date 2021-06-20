Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2021 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 20 GIUGNO 2021 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
SULL’A12 ROMA TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DI CINITAVECCHIA NORD E PIU’ AVANTI TRA CERVETERI A TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA
SULL’A91 ROMA FIUMICINO CODE ALTEZZA RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE ROMA
SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SULL’AURELIA CODE ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SUL RACCORDO CODE IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA
E FRA POCO ALLE 18, ALLO STADIO OLIMPICO SCENDE IN CAMPO L’ITALIA CONTRO IL GALLES, PER LA TERZA GIORNATA DEI CAMPIONATI EUROPEI; PER QUANTO RIGUARDA LA VIABILITA’, ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, BUONA SERATA
Servizio fornito da Astral