Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’
LE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI
DALLE ORE 23.10 DI QUESTA SERA E FINO ALLE ORE 07.10 DI DOMANI DOMENICA 21 LUGLIO
PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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