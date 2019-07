Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOALRE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO, AL MOMEMENTO NESSUN IMPEDIMENTO ALLA VIABILITA’

LE ALTRE NOTIZIE

RICORDIAMO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA

LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS

IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI

INFINE, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI

DALLE ORE 23.10 DI QUESTA SERA E FINO ALLE ORE 07.10 DI DOMANI DOMENICA 21 LUGLIO

PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA TRA ROMA E LATINA, IL COLLEGAMENTO SARA’ GARANTITO DA BUS NAVETTA

ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

