Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO NELLA NORMA, NESSUN IMPEDIMENTO AL MOMENTO ALLA VIABILITA’
SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA
PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, TUTTO IN DIREZIONE LATINA
ANDIAMO A FORMIA, QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VI A DEGLI ORTI
ALTRE CODE SULL’APPIA SUD, TRA LE LOCALITA’ SAN PIETRO E SANTA CROCE
IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA
LE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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