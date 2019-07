Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO NELLA NORMA, NESSUN IMPEDIMENTO AL MOMENTO ALLA VIABILITA’

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA

PRIMI RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, TUTTO IN DIREZIONE LATINA

ANDIAMO A FORMIA, QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI VI A DEGLI ORTI

ALTRE CODE SULL’APPIA SUD, TRA LE LOCALITA’ SAN PIETRO E SANTA CROCE

IN TUTTI I CASI VERSO FORMIA

LE ALTRE NOTIZIE

RICORDIAMO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS

IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

