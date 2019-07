Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 09:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA

SULLA VIA PONTINA CODE DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

SITUAZIONE ANALOGA, CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

SULLA VIA AURELIA, TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA, POI CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

RAGGIUNGIAMO LA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, SULLA VIA APPIA

E APPIA SUD

CODE TRA LE LOCALITA’

SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral