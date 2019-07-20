Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SULLA VIA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SPOSTIAMOCI SUL LA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, SULLA VIA APPIA
E APPIA SUD
CODE TRA LE LOCALITA’
SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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