Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA
SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA
POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA
SPOSTIAMOCI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI
INFINE, SULLA VIA APPIA
E APPIA SUD
CODE TRA LE LOCALITA’ SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA
PER GLI EVENTI
DAL 19 AL 21 LUGLIO A OSTIA È IN PROGRAMMA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE
SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’
FINO A LUNEDI’
SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,
VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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