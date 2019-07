Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E PONTINA

SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A VIA DI CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE LATINA

POI CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DEL RISARO A VIA DI MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA

SPOSTIAMOCI SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, SULLA VIA APPIA

E APPIA SUD

CODE TRA LE LOCALITA’ SANTA CROCE E SAN PIETRO, VERSO FORMIA

PER GLI EVENTI

DAL 19 AL 21 LUGLIO A OSTIA È IN PROGRAMMA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE



SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’

FINO A LUNEDI’

SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,

VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA



SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO

SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

