Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA APPIA E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA BORGO FAITI E LA STRADA MIGLIARA 47, NEI DUE SENSI DI MARCIA
CI SPOSTIAMO SULLA NETTUNENSE CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ALLA’LTEZZA DI APRILIA E CAMPO DI CARNE, DIREZIONE OSTIA
SEMPRE INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI
DAL SECONDO CANCELLO A COLLE ROMITO, NELLE DUE DIREZIONI
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA
SULLA VIA AURELIA
CODE ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, NELLE DUE
PER GLI EVENTI
DAL 19 AL 21 LUGLIO A OSTIA È IN PROGRAMMA LA SETTIMA EDIZIONE DEL RALLY DI ROMA CAPITALE
SCATTATE GIA’ DA VENERDI’ NOTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’
FINO A LUNEDI’
SONO PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO TRA LE ALTRE STRADE ANCHE SUL LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI E PIAZZA DEI RAVENNATI,
VIALE DELLA MARINA, PIAZZA DELLA STAZIONE VECCHIA
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, TRA ALLESTIMENTI ED EVENTO VERO E PROPRIO SONO PREVISTE MODIFICHE PER 8 COLLEGAMENTI
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO
SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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