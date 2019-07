Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 13:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA

ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA VIA PONTINA, CAUSA CODE DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASAL BRUNORI

IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE LATINA

SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE RESIDUE PER UN INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE

ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON LA STRADA MIGLIARA 47, NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E CAMPO DI CARNE, DIREZIONE OSTIA

INFINE SULLA VIA LITORANEA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO DAL SECONDO CANCELLO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA

RICORDIAMO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE

ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA

PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS

IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

