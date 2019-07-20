Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE CODE DA SPINACETO A CASTEL DI DECIMA
ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA VIA PONTINA, CAUSA CODE DA VIA DELL’ACQUA ACETOSA OSTIENSE A CASAL BRUNORI
IN TUTTI I CASI, IN DIREZIONE LATINA
SPOSTIAMOCI SULLA VIA APPIA CODE RESIDUE PER UN INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE
ALL’ALTEZZA DELL’INTERSEZIONE CON LA STRADA MIGLIARA 47, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI QUI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI APRILIA E CAMPO DI CARNE, DIREZIONE OSTIA
INFINE SULLA VIA LITORANEA IL TRAFFICO E’ RALLENTATO DAL SECONDO CANCELLO A COLLE ROMITO, NEI DUE SENSI DI MARCIA
RICORDIAMO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
ANCHE IN QUESTO FINE SETTIMANA
PROSEGUONO I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA COLLI ALBANI E ANAGNINA SARÀ SOSPESA E SOSTITUITA CON BUS
IL SERVIZIO METRO SARA’ INVECE REGOLARE TRA LE STAZIONI COLLI ALBANI E BATTISTINI
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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