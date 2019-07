Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI CON CODE IN USCITA DA ROMA DAL BIVIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO A CASTEL DI DECIMA

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

CODE E RALLENTAMENTI SULL’AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO

TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA NEL TRATTO COLLI ALBANI-ANAGNINA. SUL TRATTO INTERROTTO E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA MA7. REGOLARE IL SERVIZIO NEL TRATTO COLLI ALBANI BATTISTINI

