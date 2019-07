Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA PONTINA DOVE SI E’ RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA ROMA

SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN LOCALITA’ CAMPO DI CARNE TRA VIA TITO SPERI E VIA DEL COMMERCIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E TORVAIANICA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:

DALLE ORE 23.10 DI QUESTA SERA 20 LUGLIO ALLE ORE 7.10 DI DOMENICA 21 LUGLIO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO ROMA CAMPOLEONE LATINA E VICEVERSA SARA’ INTERROTTA. I TRENI SUBIRANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA NEL TRATTO COLLI ALBANI-ANAGNINA. SUL TRATTO INTERROTTO E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA MA7. REGOLARE IL SERVIZIO NEL TRATTO COLLI ALBANI BATTISTINI

SEMPRE NELLA CAPITALE DOMANI A TRASTEVERE TRA LE 9 E LE 10.30 SI SVOLGERA’ LA CORSA DE NOANTRI. NEL CORSO DELLA COMPETIZIONE, CHE PARTIRA’ DA LARGO SAN GIOVANNI DE MATHA E SI CONCLUDERA’ A PIAZZA GIUDITTA TAVANI ARQUATI, SARANNO POSSIBILI BREVI STOP PER 16 LINEE BUS.

DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral