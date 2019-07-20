Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA CON CODE PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 48+000 TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA IN LOCALITA’ CAMPO DI CARNE TRA VIA TITO SPERI E VIA DEL COMMERCIO
CIRCOLAZIONE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:
DALLE ORE 23.10 DI QUESTA SERA 20 LUGLIO ALLE ORE 7.10 DI DOMENICA 21 LUGLIO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO ROMA CAMPOLEONE LATINA E VICEVERSA SARA’ INTERROTTA. I TRENI SUBIRANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE. IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DEL TRATTO INTERROTTO SARA’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVO
INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO
A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA NEL TRATTO COLLI ALBANI-ANAGNINA. SUL TRATTO INTERROTTO E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA MA7. REGOLARE IL SERVIZIO NEL TRATTO COLLI ALBANI BATTISTINI
SEMPRE NELLA CAPITALE DOMANI A TRASTEVERE TRA LE 9 E LE 10.30 SI SVOLGERA’ LA CORSA DE NOANTRI. NEL CORSO DELLA COMPETIZIONE, CHE PARTIRA’ DA LARGO SAN GIOVANNI DE MATHA E SI CONCLUDERA’ A PIAZZA GIUDITTA TAVANI ARQUATI, SARANNO POSSIBILI BREVI STOP PER 16 LINEE BUS.
DA MARIA ROSARIA TORTOLA PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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