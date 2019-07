Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 18:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

INIZIAMO DAL RACCORDO CON RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA SPINACETO E LAURENTINA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

SI STA IN FILA SULL’AURELIA NEI PRESSI DI PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA MENTRE IN SENSO OPPOSTO SI RALLENTA ALLE PORTE DI ROMA PRESSO MALAGROTTA

SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO L’EUR

TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:

DALLE ORE 23.10 DI QUESTA SERA 20 LUGLIO ALLE ORE 7.10 DI DOMENICA 21 LUGLIO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO ROMA CAMPOLEONE LATINA E VICEVERSA SARA’ INTERROTTA. I TRENI SUBIRANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE. IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DEL TRATTO INTERROTTO SARA’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA NEL TRATTO COLLI ALBANI-ANAGNINA. SUL TRATTO INTERROTTO E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA MA7. REGOLARE IL SERVIZIO NEL TRATTO COLLI ALBANI BATTISTINI

RICORDIAMO CHE AD OSTIA E’ IN CORSO IL RALLY DI ROMA CAPITALE PERTANTO SONO STATE EFFETTUATE CHIUSURE AL TRAFFICO SULLE STRADE INTERESSATE ALL’EVENTO E FINO AL 22 MATTINA SARANNO DEVIATE 8 LINEE BUS

