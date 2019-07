Viabilità Roma Regione Lazio del 20-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ 20 LUGLIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO LA CIRCOLAZIONE AL MOMENTO E’ REGOLARE

SI STA IN FILA SULL’AURELIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARINELLA E PALIDORO

SI SONO FORMATE CODE E RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO VERSO L’EUR

TRAFFICO INTENSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E LIDO DEI PINI

PER I CANTIERI ATTIVI:

ANAS INFORMA CHE, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER LAVORI NOTTURNI NELLA GALLERIA CASSIA, DA STASERA IN FASCIA ORARIA 21 – 6 SARA’ CHIUSO IL TRATTO TRIONFALE CASSIA IN CARREGGIATA INTERNA. I LAVORI DURERANNO FINO AL 9 AGOSTO

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO:

DALLE ORE 23.10 DI QUESTA SERA 20 LUGLIO ALLE ORE 7.10 DI DOMENICA 21 LUGLIO, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO ROMA CAMPOLEONE LATINA E VICEVERSA SARA’ INTERROTTA. I TRENI DELLA LINEA ROMA NAPOLI VIA FORMIA E ROMA CASSINO/CASERTA SUBIRANNO MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE. IL COLLEGAMENTO TRA LE STAZIONI DEL TRATTO INTERROTTO SARA’ GARANTITO DA UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVO

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO

A ROMA OGGI E DOMANI 21 LUGLIO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA NEL TRATTO COLLI ALBANI-ANAGNINA. SUL TRATTO INTERROTTO E’ ATTIVA LA NAVETTA BUS SOSTITUTIVA MA7. REGOLARE IL SERVIZIO NEL TRATTO COLLI ALBANI BATTISTINI

