Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
PASSIAMO AL RACCORDO DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN INTERNA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA TRA CISTERNA DI LATINA E LATINA PER UN GUASTO TEMPORANEO.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral