Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA TRA CISTERNA DI LATINA E LATINA.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO CHIUSA LA STAZIONE MANZONI. I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI.
INOLTRE SEMPRE SULLA LINEA A PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral