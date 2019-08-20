Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA ANCORA LA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ CHIUSA TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
GROSSI DISAGI PER CHI ‘ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, A CAUSA DI UN INCENDIO LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE LATINA, MENTRE SI VIAGGIA A CARREGGIATA RIDOTTA VERSO ROMA.
SULLA LITORANEA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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