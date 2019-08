Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, LA STRADA E’ STATA RIAPERTA ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE DI LATINA, LO RIRCORDIAMO IN PRECEDENZA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCENDIO, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA; SI CONTINUA A VIAGGIARE SU CARREGGIATA RIDOTTA ANCHE IN DIREZIONE ROMA.

SEMPRE PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.

SULLA LITORANEA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral