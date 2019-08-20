Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FEDERICO ASCANI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO MENTRE
PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
SPOSTANDOCI SULL’A1 FIRENZE-ROMA SEGNALIAMO ENTRATA CHIUSA A ORTE PER VEICOLO IN FIAMME IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULL’A24 SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA NELLE DUE DIREZIONI
A NETTUNO SU VIA ACCIARELLA STRADA CHIUSA PER STERPAGLIE IN CARREGGIATA TRA VIA DELLE GRUGNOLE E VIA ACCIARELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MAR CIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; DA OGGI E FINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ INTERROTTA TRA TERMINI E BATTISTINI, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO DA BUS SOSTITUTIVI; REGOLARMENTE ATTIVA LA CIRCOLAZIONE TRA TERMINI E ANAGNINA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral