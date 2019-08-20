Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
SULL’A1 FIRENZE-ROMA SEGNALIAMO LA RIAPERTURA DELLL’ENTRATA PRECEDENTEMENTE CHIUSA A ORTE PER VEICOLO IN FIAMME
SULLA VIA DEL MARE ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO A SEGUITO D’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO
SULL’A24 SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA NELLE DUE DIREZIONI
SULL’AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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