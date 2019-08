Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI

BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.

SU VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA OSTIA ANTICA TRATTO CHIUSO TRA VIA CARLO MAVIGLIA E VIA PERNIER PER INCIDENTE IN DIREZIONE VIA DEL MARE. ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

CI SPOSTIAMO POI SULLA SR213 FLACCA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI SPERLONGA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU’ AVANTI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE INCIDENTE TRA PORTO SALVO E FORMIA ALL’ALTEZZA DEL PORTO IN DIREZIONE SCAURI

SULLA VIA DEL MARE ISTITUITO SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE QUI A SEGUITO D’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO

SULLA LAURENTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULL’A24 SOLO RALLENTAMENTI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

