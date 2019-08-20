Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 20 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI
BUONA SERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PER UN INCENDIO ANCORA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA IL KM 21 E IL KM 9+680 CI TROVIAMO NEL TRATTO COMPRESO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO.
CI SPOSTIAMO SU VIA DI CASTEL FUSANO ALL’ALTEZZA OSTIA ANTICA TRATTO CHIUSO TRA VIA CARLO MAVIGLIA E VIA PERNIER PER INCIDENTE IN DIREZIONE VIA DEL MARE. ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
POI SULLA SR213 FLACCA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA DI SPERLONGA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E PIU’ AVANTI UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA PORTO SALVO E FORMIA ALL’ALTEZZA DEL PORTO IN DIREZIONE SCAURI
SULLA VIA DEL MARE ISTITUITO UN SENSO UNICO ALTERNATO ANCHE QUI A SEGUITO D’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL FUSANO
INFINE SULLA LAURENTINA CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PER IL MOMENTO È TUTTO, FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ VI AUGURANO UNA BUONA SERATA, E IN CONCLUSIONE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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