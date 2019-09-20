Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA CASILINA E LAURENTINA
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD SI STA IN CODA DA TORRENOVA VERSO IL RACCORDO
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ROMA
CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DA QUARTICCIOLO A LABARO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
SULLA VIA DEL MARE CODE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASTEL ROMANO E RACCORDO DIREZIONE EUR
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO I COLLEGAMENTI DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.
INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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