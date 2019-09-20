Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E A24 E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E AURELIA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E OSTIENSE
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ROMA
MENTRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD SI RALLENTA TRA SETTEBAGNI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA VIA DEL MARE TROVIAMO CODE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO DOVE SI STA IN CODA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR
RALLENTAMENTI SU VIA APPIA CON CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E RACCORDO DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA DUE LEONI E TORRE GAIA ANCHE A CAUSA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA METRO GROTTE CELONI,SVINCOLO TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE ROMA.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO I COLLEGAMENTI DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.
POSSIBILI DISAGI, QUINDI, SUL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI. SERVIZIO REGOLARE SULLE LINEE DI ATAC, ROMA TPL E FERROVIE DELLO STATO.
INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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