Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 08:35 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E A24 E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA ;QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA,SI RALLENTA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ROMA
MENTRE SULLA CASSIA CODE TRA ISOLA FARNESE E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI ISENSI
DISAGI PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO,SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SULLA VIA DEL MARE TROVIAMO CODE TRA CASAL BERNOCCHI E VITINIA DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO DOVE SI STA IN CODA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR
ANCHE SU VIA APPIA E’ UN INCIDENTE A CREARE CODE ALL’ ALTEZZA DI COLLE PICCHIONE IN ENTRAMBI I SENSI
SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA DUE LEONI E TORRE GAIA ANCHE A CAUSA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA METRO GROTTE CELONI,SVINCOLO TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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