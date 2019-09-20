Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 09:05 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DAL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA; QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN INTERNA ,TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE IN AUMENTO PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ROMA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO A CAUSA DI UN VEICOLO FERMO IN CORSIA SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER L’A 24 ROMA TERAMO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI
DISAGI PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO,SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SULLA VIA DEL MARE TROVIAMO CODE TRA VITINIA E RACCORDO DIREZIONE ROMA
SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO DOVE SI STA IN CODA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR;
ANCHE SU VIA APPIA E’ UN INCIDENTE A CREARE CODE ALL’ ALTEZZA DI COLLE PICCHIONE IN ENTRAMBI I SENSI
SEMPRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO DIREZIONE CENTRO
MENTRE SULLA CASILINA CODE PER TRAFFICO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA ANCHE A CAUSA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA METRO GROTTE CELONI,SVINCOLO TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA INTERESSATA. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT. . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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