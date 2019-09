Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 09:35 VALERIA VERNINI

INIZIAMO DAL RACCORDO, MOLTO TRAFFICATA LA CARREGGIATA ESTERNA CON CODE TRA ROMA FIUMICINO E NOMENTANA; QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN INTERNA ,TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E A SEGUIRE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E PONTINA

MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE PER TRAFFICO INTENSO DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ROMA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER L’A 24 ROMA TERAMO DIREZIONE TERAMO

DISAGI PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO,SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

SULLA VIA DEL MARE TROVIAMO CODE TRA VITINIA E RACCORDO DIREZIONE ROMA

STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO DOVE SI STA IN CODA TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA

SULLA VIA NETTUNENSE DISAGI CON CODE A CAUSA DI LAVORI ALTEZZA VIA DEI CINQUE ARCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO DIREZIONE CENTRO

MENTRE SULLA CASILINA CODE PER TRAFFICO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA ANCHE A CAUSA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA METRO GROTTE CELONI,SVINCOLO TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE ROMA.

INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI INTERESSATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA. . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.

