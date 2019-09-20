Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI All’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE PERMANGO CODE TRA ROMANINA E APPIA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE , QUALCHE PROBLEMA ANCHE IN ESTERNA CON CODE TRA APPIA E TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA CASILINA E TIBURTINA
MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO CON CODE A TRATTI TRA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST IN ENTRATA VERSO ROMA MENTRE NEL SENSO OPPOSTO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SI STA IN CODA DA TOGLIATTI AL BIVIO PER L’A 24 ROMA TERAMO DIREZIONE TERAMO
PER CHI PERCORRE LA ROMA FIUMICINO,SI PROCEDE INCOLONNATI DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SULLA COLOMBO SI RALLENTA TRA IL RACCORDO E VIA DI MEZZOCAMMINO DIREZIONE OSTIA
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO DIREZIONE EUR MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA
DISAGI CON CODE SULLA VIA NETTUNENSE A CAUSA DI LAVORI ALTEZZA VIA DEI CINQUE ARCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE SU VIA APPIA SI RALLENTA TRA VIA DEI LAGHI E RACCORDO DIREZIONE CENTRO
PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO, SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE, PER LAVORI SULLA METRO B, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA. SERVIZIO METRO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI INTERESSATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA. . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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