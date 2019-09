Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA FLAMINILA TROVIAMO CODE TRA MALBORGHETTO E PRIMAPORTA IN DIREZIONE ROMA A CAUSA DI LAVORI

MENTRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA ANCHE A CAUSA DI CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA METRO GROTTE CELONI,SVINCOLO TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE ROMA.

PASSIAMO ORA AL TRASPORTO PUBBLICO,

DOMANI E DOMENICA 22 SETTEMBRE, PER LAVORI SULLA METRO B, NELLA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA CI SARANNO BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA. SERVIZIO METRO REGOLARE SULLE TRATTE CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI INTERESSATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA. . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

