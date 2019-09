Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

RALLENTAMENTI A BORGHESIANA SU VIA DI VERMICINO TRA VIA CASILINA E VIA ENRICO FERMI IN ENTRAMBI I SENSI

RIMANIAMOO SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA DIREZIONE ROMA,

RICORDIAMO LA CHIUSURA AL TRAFFICO SULLA CASILINA DELLA LATERALE ALL’ALTEZZA DELLA METRO GROTTE CELONI,SVINCOLO TOR BELLA MONACA IN DIREZIONE ROMA.

DISAGI NEL CENTRO DI TIVOLI PRECISAMENTE IN VIA ROMA CON INCOLONNAMENTI DA VIA VALERIA A VIALE TRIESTE E A SEGUIRE DA VAILE TRIESTE A VIA NAZIONALE TIBURTINA USCENDO DAL PAESE.

MENTRE SU VIA MAREMMANA INFERIORE ALTEZZA VILLANOVA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA CAMPOLIMPIDO E VIA NAZIONALE TIBURTINA IN ENTRAMBI I SENSI

AD ALBANO LAZIALE SI STA IN CODA SU VIA MATTEOTTI DA VIA OLIVELLA A VIA DELLA STELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI A SUD, SU VIA NETTUNENSE TROVIAMO CODE SU TRA PAVONA E MONTE SAVELLO IN ENTRAMBI I SENSI

INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE ORE 14.00. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI INTERESSATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA. . PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’

