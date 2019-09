Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E L’AUTOSTRADA A24;

CODE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’EUR E VIA DELLA MAGLIANA IN USCITA;

SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA TRA MALBORGHETTO E IL CIMITERO FLAMINIO NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FL3 ROMA-VITERBO CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA ORIOLO E CAPRANICA PER DANNEGGIAMENTO DELLE BARRIERE DI UN PASSAGGIO A LIVELLO E DELLA LINEA ELETTRICA DI ALIMENTAZIONE DEI TRENI A SEGUITO DI UN INCIDENTE STRADALE A CAPRANICA. IN CORSO LA RIPROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO E RICHIESTI BUS SOSTITUTIVI.

DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral