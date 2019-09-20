Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 20 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA PISANA E BOCCEA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E, AVANTI, TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
PER CHI VIAGGIA INVECE SULLA FLAMINIA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE MAURA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA VIA DI VALLERANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA.
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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